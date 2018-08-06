Ученые: почти половина мужчин плачет после секса

Учёные из Университета Квинсленда заявили, что посттравматический стресс после полового акта всё чаще поражает здоровых мужчин средних лет. По данным исследователей, после достижения оргазма мужчины испытывают разочарование от физической близости со своим партнёром. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Sex & Marital Therapy.

Исследователи выяснили, что эмоциональные проявления у мужчин, которые могут даже плакать после секса, вызваны не дисфункциями половых органов, а психологическими проблемами. В этом плане, как отмечают учёные, мужчины и женщины имеют общую проблему, однако всё больше здоровых мужчин среднего возраста испытывают чувство злости или раздражительности после полового акта. Свежее исследование включало в себя анонимный опрос более 1200 мужчин, которые при ответе на вопросы честно признались, что почти не получают удовольствия от полового контакта.