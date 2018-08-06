Владимир Винокур убит горем

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Владимир Винокур опубликовал фотографию, на которой запечатлен с матерью. "Дорогая мамочка! Люблю тебя! И буду любить тебя всегда! Прощай, родная!" – написал убитый горем Винокур.

A post shared by VV (@vladimir_vinokur) on Aug 6, 2018 at 3:38am PDT

Отечественные знаменитости не остались в стороне. Коллега юмориста Елена Воробей написала: "Господи! Скорбим вместе с Вами, дорогой Владимир Натанович!!!", а певица Наташа Королева отметила: "Царствие небесное Анне Юльевне!!!"

Евгений Петросян оказался самым разговорчивым. "Соболезную! Крепись, Володя! Царство небесное твоей матушке! Мы ее никогда не забудем! В душе она будет с тобой всегда. Пишу из самолета, сейчас взлетаю. Там, в облаках, я мысленно с тобой", – обратился он к артисту.

Скорбящего Винокура поддержали и подписчики. "Достойный сын Вы! Сил Вам!", "Очень жаль!!! Соболезнования. Терпения Вам", "Примите соболезнования. Такая светлая она была", "Горе-то какое. Мои соболезнования", "Владимир Натанович, примите, пожалуйста, наши соболезнования! Анна Юльевна была чудесная, необыкновенно светлая женщина! Мы очень ее любили!" – написали пользователи Сети.