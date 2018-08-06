Доберман Кендалл Дженнер покусал четырехлетнюю девочку

Кендалл Дженнер и её молодой человек Бен Симмонс были в одном из ресторанов Лос-Анджелеса и тихо ушли, когда доберман модели укусил маленькую девочку. Ребёнок оказался рядом с собакой по чистой случайности, сообщает Super.ru.

Мама малышки заявила, что собака набросилась на девочку, но, к счастью, не прокусила кожу. Отмечается, что, когда потерпевшие отошли за льдом, Дженнер быстро расплатилась, взяла своего добермана и ушла.

На место приехали полицейские и составили протокол. Мать малышки была крайне возмущена действиями модели.

Лайф в конце мая сообщал о появлении у Дженнер добермана. "Мило, но она разорвёт тебе лицо", — подписала тогда Дженнер свой снимок с собакой.