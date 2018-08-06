Пн, 6.08.2018
Вот что будет с вашим здоровьем, если есть огурцы три раза в день хотя бы месяц СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Limon
  • Звезды
  • Доберман Кендалл Дженнер покусал четырехлетнюю девочку

Доберман Кендалл Дженнер покусал четырехлетнюю девочку

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Kendall Jenner.

ФОТО: Instagram / Instagram

Инцидент произошёл в кафе. Модель со своим возлюбленным поспешила покинуть его, как только пострадавшие ушли за льдом для ребёнка, пишет Лайф со ссылкой на Супер.

Кендалл Дженнер и её молодой человек Бен Симмонс были в одном из ресторанов Лос-Анджелеса и тихо ушли, когда доберман модели укусил маленькую девочку. Ребёнок оказался рядом с собакой по чистой случайности, сообщает Super.ru.

Мама малышки заявила, что собака набросилась на девочку, но, к счастью, не прокусила кожу. Отмечается, что, когда потерпевшие отошли за льдом, Дженнер быстро расплатилась, взяла своего добермана и ушла.

На место приехали полицейские и составили протокол. Мать малышки была крайне возмущена действиями модели.

Лайф в конце мая сообщал о появлении у Дженнер добермана. "Мило, но она разорвёт тебе лицо", — подписала тогда Дженнер свой снимок с собакой.

Kendall Jenner ja tema koer.

ФОТО: Instagram / Instagram

Читать также

Актуально

НАВЕРХ