Вот вам и старички! Сбежавших из дома престарелых в Германии мужчин нашли под утро на фестивале тяжелой музыки

3 августа полиция получила вызов из дома престарелых, из которого пропали двое мужчин, передает thelocal.de.

Мужчин начали искать и обнаружили в ночь на 4 августа на фестивале тяжелой музыки Wacken Open Air.

Wacken Open Air metal festivalil osalejad ФОТО: MORRIS MAC MATZEN / REUTERS/Scanpix

По словам полиции, мужчины были в замешательстве, но с ними все было хорошо. Возраст мужчин не уточняется.

Wacken Open Air heavy metal festival ФОТО: EIBNER/Dirk_Jacobs / imago/Eibner/Scanpix

"Кажется, им понравился этот фестиваль, иначе зачем они там остались?" - сказала представитель полиции Мерле Нойфелд. Как утверждается, мужчины не хотела покидать фестиваль и даже возникли некие проблемы с тем, чтобы отвезти их обратно в дом престарелых.

Saksa Wacken Open Air heavy metal festival ФОТО: EIBNER/Dirk_Jacobs / imago/Eibner/Scanpix

Работники дома престарелых сразу же заказали мужчинам такси, которое доставило из домой в сопровождении полицейских мужчин, чтобы беглецы добрались о пункта назначения.

Saksa Wacken Open Air heavy metal festival ФОТО: EPA/Scanpix

Проходивший 2-4 августа Wacken Open Air - ежегодный фестиваль тяжелой музыки, который проходит в 50 километрах от Гамбурга. Впервые этот фестиваль состоялся в 1990 году и до сих пор каждый год на него съезжаются десятки тысяч фанатов металла.

Wacken Open Air heavy metal festival ФОТО: EIBNER/Dirk_Jacobs / imago/Eibner/Scanpix