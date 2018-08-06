Вот вам и старички! Сбежавших из дома престарелых в Германии мужчин нашли под утро на фестивале тяжелой музыки

На фестивале тяжелой музыки немецкая полиция задержала двух престарелых мужчин, которые оказались настоящими фанатами метала.
3 августа полиция получила вызов из дома престарелых, из которого пропали двое мужчин, передает thelocal.de.
Мужчин начали искать и обнаружили в ночь на 4 августа на фестивале тяжелой музыки Wacken Open Air.
По словам полиции, мужчины были в замешательстве, но с ними все было хорошо. Возраст мужчин не уточняется.
"Кажется, им понравился этот фестиваль, иначе зачем они там остались?" - сказала представитель полиции Мерле Нойфелд. Как утверждается, мужчины не хотела покидать фестиваль и даже возникли некие проблемы с тем, чтобы отвезти их обратно в дом престарелых.
Работники дома престарелых сразу же заказали мужчинам такси, которое доставило из домой в сопровождении полицейских мужчин, чтобы беглецы добрались о пункта назначения.
Проходивший 2-4 августа Wacken Open Air - ежегодный фестиваль тяжелой музыки, который проходит в 50 километрах от Гамбурга. Впервые этот фестиваль состоялся в 1990 году и до сих пор каждый год на него съезжаются десятки тысяч фанатов металла.