У известного ведущего начались серьезные проблемы с памятью после аварии

О состоянии Ричарда Хаммонда рассказал его коллега, ныне ведущий шоу Grand Tour Джереми Кларксон. По его словам, Ричард несколько раз чудом избежал смерти, но травмы сказались на его здоровье.

"Вы можете сказать ему что-то, и через пять секунд это исчезнет из его головы. Он не может ничего запомнить, и все из-за повреждений мозга", – заявил Кларксон.

Хаммонд пережил несколько серьезных аварий в свою бытность ведущим популярной передачи Top Gear. В 2006 году шоумен попал в страшную автокатастрофу на скорости более 450 километров в час, после чего две недели провел в коме.

В марте 2017 года Ричард на высокой скорости упал с мотоцикла и потерял сознание. ДТП случилось в Мозамбике в ходе очередных съемок для программы The Grand Tour. Хаммонд сильно ушибся, однако быстро пришел в себя – госпитализация ему не потребовалась.

Последний инцидент произошел во время съемок очередной серии Grand Tour. Спортивный электромобиль, за рулем которого был Хаммонд, перевернулся и загорелся. 48-летний ведущий избежал смерти, но снова получил серьезные травмы. Он вернулся к работе, но вряд ли сможет сесть за руль в ближайшие полгода, сообщает Daily Star.