Катерина Шпица пожаловалась на досмотр в аэропорту Риги

Сотрудница в аэропорту Риги, прекрасно понимая, каким рейсом мы с коллегой летим и что мы приехали, ну, почти впритык, имея на контроле только нас двоих, решила нас с пристрастием досмотреть, — пожаловалась Катерина. — Она попросила меня открыть чемодан, своими руками открыла косметичку, переложила четыре маленьких нормативных емкости в положенный по правилам целлофановый пакетик, подняла своими руками мое нижнее белье, чтоб тщательнее досмотреть дно моего чемодана... Все сделала по протоколу, ну, умница просто. Потом то же проделала с моим коллегой, разве что, кружевного лифчика у него не обнаружилось...