Катерина Шпица пожаловалась на досмотр в аэропорту Риги

Пермская актриса Катерина Шпица едва не опоздала на рейс из-за тщательной проверки в Рижском международном аэропорту. Об инциденте артистка рассказала в своем Instagram, пишет Rus.TVNET.
В своей публикации 32-летняя актриса пожаловалась на сотрудницу аэропорта, которая трогала её личные вещи.
Сотрудница в аэропорту Риги, прекрасно понимая, каким рейсом мы с коллегой летим и что мы приехали, ну, почти впритык, имея на контроле только нас двоих, решила нас с пристрастием досмотреть, — пожаловалась Катерина. — Она попросила меня открыть чемодан, своими руками открыла косметичку, переложила четыре маленьких нормативных емкости в положенный по правилам целлофановый пакетик, подняла своими руками мое нижнее белье, чтоб тщательнее досмотреть дно моего чемодана... Все сделала по протоколу, ну, умница просто. Потом то же проделала с моим коллегой, разве что, кружевного лифчика у него не обнаружилось...
На нужный рейс актриса все же успела попасть. Правда, к тому моменту её фамилию уже успели объявить по громкой связи.
На прощание я сказала ей: "Теперь вы должны быть собой очень довольны, вы прекрасный работник. Здорово, наверно, занимать такую важную должность".
Вместе с тем актриса высоко оценила работу экипажа самолета.
А в салоне самолета ласковые стюарды мне уже дали пледик, я разлеглась после взлета на все три сидения, уснула, а когда разбудили, обнаружила даже оставленную мне еду