Деми Ловато выпустила официальное заявление после инцидента с передозировкой наркотиков

В своем Instagram она опубликовала обращение, в котором поблагодарила родных, близких и поклонников, оказавших ей поддержку в этот непростой период.

"Я всегда откровенно говорила о своей зависимости. Но я поняла, что эта болезнь не проходит со временем. Это то, с чем я должна продолжать бороться.

Я хочу поблагодарить Бога за то, что со мной все в порядке. Спасибо моим поклонникам, которым я всегда благодарна за их любовь и поддержку. Ваши позитивные мысли, слова и молитвы помогли мне в это сложное время. Спасибо моей семье, команде и персоналу госпиталя, которые были со мной все это время. Без них сейчас не было бы ни меня, ни этого письма.

Сейчас мне нужно время, чтобы продолжить лечение и сфокусироваться на трезвой жизни и восстановлении. Я никогда не забуду вашу любовь, и я очень жду дня, когда смогу сказать, что я наконец перешла на другую сторону. Я буду продолжать бороться", — написала звезда.

Напомним, певицу в бессознательном состоянии обнаружил у нее дома ее ассистент. Как позже выяснилось, жизнь Ловато спас ее телохранитель, который быстро сориентировался в ситуации и стал делать ей искусственное дыхание до приезда медиков. Приехавшие же на место врачи скорой помощи ввели ей налоксон — лекарство, применяющееся при передозировке наркотиков.

С наркозависимостью звезда борется уже много лет. Ей даже удалось в течение долгого времени вести трезвый образ жизни, однако недавно у нее случился рецидив, о чем она спела в своей новой песне Sober.