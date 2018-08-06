Петросян и Степаненко не пришли на заседание суда о расторжении брака

Евгений Петросян и Елена Степаненко не явились в Хамовнический суд по делу о расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества, пишет агентство городских новостей "Москва". По информации издания, на заседании интересы юмориста представляет адвокат Сергей Жорин, а его бывшей супруги — Ольга Забралова, пишет Лайф.