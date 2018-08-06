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  • Петросян и Степаненко не пришли на заседание суда о расторжении брака

Петросян и Степаненко не пришли на заседание суда о расторжении брака

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Евгений Петросян и Елена Степаненко

ФОТО: Антенна

Евгений Петросян и Елена Степаненко не явились в Хамовнический суд по делу о расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества, пишет агентство городских новостей "Москва". По информации издания, на заседании интересы юмориста представляет адвокат Сергей Жорин, а его бывшей супруги — Ольга Забралова, пишет  Лайф.

Защита Степанко ходатайствовала о проведении заседания в закрытом режиме для обеспечения прав на неприкосновенность частной жизни. Сторона Петросяна также поддержала эту инициативу. Судья просьбу удовлетворил и закрыл процесс.

Ранее сообщалось, что Степаненко пытается отсудить у мужа 80% состояния. По имеющейся информации, она потребовала более одного миллиарда рублей.

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