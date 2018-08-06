Родившая от Станислава Говорухина актриса борется за его наследство ради ребенка

Анастасия Мартцинковская рассказала «СтарХиту», что познакомилась со Станиславом Говорухиным в 2002 году. Актриса снималась в массовке его фильма. Однажды они столкнулись в лифте, обменялись любезностями. Эта встреча стала началом романа, который продлился около двух лет. Когда Анастасия узнала, что беременна, то не сразу решилась сообщить об этом отцу малыша. «На восьмом месяце беременности я сказала Станиславу Сергеевичу, что это его ребенок, а он ответил, что этого не может быть».

ФОТО: Социальные сети

Мартцинковская не настаивала. Она родила здорового мальчика, но в роддоме младенца уронили. У ребенка мозг сместился в лобно-височную часть головы, что повлекло за собой тяжелые последствия. Вот уже 14 лет Анастасия борется за здоровье Давида. Сейчас диагноз внебрачного сына Станислава Говорухина звучит так: «Органическое поражение мозга с элементами ДЦП и эпилепсии в стадии ремиссии в течение семи лет».

В данный момент психиатр посоветовал найти хорошего настоящего акупунктурщика, который работает не иглами, а руками. Проблема в том, что мы ходим, бегаем, прыгаем, частично соображаем, но у нас большая сложность с речью – задержка психо-речевого развития. Мы готовы не то, что на эксперименты, но испробовать какие-то инновационные решения, может, сделать операцию, все возможное и невозможное, чтобы включить мозг Давида, – рассказала Анастасия «СтарХиту».

Ради лечения ребенка Анастасия готова на все. Даже на то, чтобы после смерти отца ребенка Станислава Говорухина претендовать на наследство. «Мы с юристами готовим заявку на наследство. Потому что по закону 50% наследства – жене, другие 50% - детям». Мартцинковская готова к тому, что многие не поверят в искренность ее слов и, возможно, ей придется доказывать родство своего сына и Станислава Говорухина.

ФОТО: Социальные сети

Я готова к тому, что это будет глобальной темой в силу того, что мне нечего терять, мне нужно помочь своему ребенку, который действительно является сыном Станислава Сергеевича Говорухина. Так произошло. К сожалению, – рассказала Анастасия.

Анастасия не скрывает, что несмотря на то, что Говорухин официально не признал ребенка, он несколько раз за 14 лет помогал Давиду. Актриса отметила, что такие случаи можно пересчитать по пальцам.

Первый раз помог, когда сыну было 3 месяца. Он достал американское лекарство для стимуляции работы мозга и передал через своего друга Шабтая Генриховича Калмановича. Второй, когда Давиду было почти три года. Он решил в течение трех-четырех месяцев выплачивать 15 тысяч, а потом суммировал ежемесячные по 15 и выплатил сразу 300 тысяч. На эти деньги мы поехали на дельфинотерапию, которую нам посоветовал наш лечащий врач Дмитрий Васильевич Сандаков. Третий раз помог в 2013 году. Он устроил нас в лучшую школу к лучшим педагогам для таких особенных детей. Остальное время я сама. Зарабатывала, как могла, брала кредиты на лечение», – рассказала Анастасия.

Актриса считает, что эта помощь - косвенное доказательство того, что Станислав Говорухин признавал своего незаконнорожденного сына Давида. Однако помимо этого есть и другое непрямое признание родства.