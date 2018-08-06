Ева Лонгория впервые вышла в свет после рождения ребенка

В субботу в интервью изданию ET она призналась, что ей было очень тяжело оставить сына и вновь включиться в рабочий процесс.

"Прошло семь недель, как он родился. И в течение всего этого времени я была с ним день и ночь. Я не работала, и это были лучшие семь недель моей жизни. Я очень по нему скучаю", — призналась Лонгория.

ФОТО: Twitter / Twitter

"Сегодня впервые за семь недель я сделала прическу и макияж. И когда я кормила сына, он смотрел на меня так, как будто хотел спросить: "Кто ты? Где моя мама?" — пошутила звезда.

Тем не менее, хотя актриса и признает, что возвращение к работе и шоу-бизнесу будет для нее сложным, она призналась, что это ее не сильно пугает, так как к этому она готовилась на протяжении многих лет.

ФОТО: Twitter / Twitter

"Я уже для стольких была мамой в своей жизни. Я имею в виду моих племянников и племянниц. Я очень хорошо образованна в этой сфере. Я читала много книг, смотрела видео и до сих пор многому продолжаю учиться", — сказала она.

В воскресенье же звезда появилась на премьере фильма "Собачьи дни" (Dog Days), в котором снималась, будучи беременной. Одетая в белое короткое платье-пиджак и светлые босоножки, звезда продемонстрировала прекрасную форму и выглядела очень бодро и счастливо — материнство ей явно идет на пользу.

"Теперь, когда я смотрю фильм, в котором снималась беременной, у меня возникают особые чувства. Тогда еще никто не знал о моем положении. Помню, что мои джинсы не застегивались, а я очень надеялась, что это не попадет на камеру", — вспоминает она.

Однако, несмотря на радости материнства и позитивные эмоции, которые сейчас переживает звезда, об очередном пополнении в семействе они с 50-летним супругом Хосе Антонио Бастоном пока не думают.

"Позвольте мне отойти от этого, и я дам вам знать", — сказала Лонгория.