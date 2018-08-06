Когда беременность к лицу. Кейт Аптон показала пышные формы в новой фотосессии

ФОТО: CJMAR / Yamamay/MEGA

Но пока девушка продолжает принимать участие в фотосессиях и выглядит потрясающе.

ФОТО: GCSHE / GAC/MEGA

Кейт Аптон в этом году стала самой сексуальной женщиной в мире, но, кажется, белокурая красавица еще и самая очаровательная в мире модель. Она продолжает сниматься для компании Yamamay и в этот раз примерила несколько комплектов разных цветов и дизайна.

ФОТО: CJMAR / Yamamay/MEGA

Среди них абсолютно сдержанное и максимально удобное белье, которое отлично подойдёт ценителям комфорта и естественной красоты. Например, закрытые трусы с завышенной талией и боди.

ФОТО: CJMAR / Yamamay/MEGA

Также модель примерила весьма откровенные впечатляющие наряды с кружевами и подтяжками, которые точно поразят любого мужчину. В совокупности с эффектными формами и лучезарной улыбкой Кейт выглядит превосходно.

ФОТО: Instagram / Instagram

Неизвестно, когда малыш появится на свет, но пока модель не перестает радовать поклонников своими откровенными образами.