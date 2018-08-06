Ой! Самая скандальная персона «Оскара» снова показала всему миру грудь... И не только
6 августа 2018, 10:50
Албанская певица Блеона Керети не впервые заставляет говорить о себе своими экстравагантными выходками. Так, 39-летняя певица явилась на афтепати «Оскара-2018» в полностью прозрачном наряде из сетки, которое оголило публике прелести ее фигуры.
И если под юбку Блеона надела нижнее белье, то от бюстгальтера она отказалась и позировала фотографам с голой грудью.
Как вы уже поняли, Блеона полностью довольна своим телом и не упускает возможности его продемонстрировать. Так, отдыхающая на Сардинии звезда, решила загорать топлес. Очевидно, Блеона не подозревала, что за ней подглядывают папарацци, однако, судя по ее предыдущим выходам в свет, ее это вряд ли расстроит...