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  • Ой! Самая скандальная персона «Оскара» снова показала всему миру грудь... И не только

Ой! Самая скандальная персона «Оскара» снова показала всему миру грудь... И не только

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Албанская певица Блеона Керети не впервые заставляет говорить о себе своими экстравагантными выходками. Так, 39-летняя певица явилась на афтепати «Оскара-2018» в полностью прозрачном наряде из сетки, которое оголило публике прелести ее фигуры. 

И если под юбку Блеона надела нижнее белье, то от бюстгальтера она отказалась и позировала фотографам с голой грудью. 

ФОТО: Evan Agostini/AP

Как вы уже поняли, Блеона полностью довольна своим телом и не упускает возможности его продемонстрировать. Так, отдыхающая на Сардинии звезда, решила загорать топлес. Очевидно, Блеона не подозревала, что за ней подглядывают папарацци, однако, судя по ее предыдущим выходам в свет, ее это вряд ли расстроит... 

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