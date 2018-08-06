Врачи назвали главную опасность: вот кому ни в коем случае нельзя пользоваться кондиционером!

В группе риска — люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с ожирением, больные диабетом.
Перепад температуры отрицательно сказывается на здоровье человека, поэтому при работающем кондиционере в жару у людей может возникнуть спазм сосудов.
Как пояснила РИА "Новости" врач общей практики Витала Воронцова, чтобы не простудиться в жару, нужно охлаждаться постепенно.
Также спазм сосудов может привести к обострению сердечно-сосудистых заболеваний, повышению температуры, повышению давления, — рассказала эксперт.
По словам врача-инфекциониста Виктора Малеева, в группе риска — люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с ожирением, больные диабетом.
Чтобы не заболеть, по мнению Малеева, нельзя ставить кондиционер на слишком низкую температуру и при этом лучше сидеть подальше от него.
Ранее американские ученые пришли к выводу, что частое использование кондиционеров в жару может привести к массовой гибели людей.