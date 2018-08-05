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Август - сезон шершней. Вот что надо делать, если вас уже укусили!

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Vapsik.

ФОТО: Mäidu Maurus

Шершни - это подвид ос, но укусы их гораздо более болезненные и даже смертельно опасные, пишет Lifter. Врачи говорят, что яд шершней сам по себе не смертелен, а опасность для организма и вовсе можно сравнить с последствиями укуса пчелы или осы.

Почему укус шершня так опасен?

Сами по себе шершни не агрессивны. Как и большинство гнездящихся насекомых, они обычно атакуют только для защиты своей колонии, когда они чувствуют, что ей угрожают. Это происходит главным образом тогда, когда кто-то или что-то находится в непосредственной близости от гнезда (радиус этого обычно составляет 2-3 м).

Но укус шершня действительно может спровоцировать летальный исход. Человек может умереть не от "яда" насекомого, а от аллергической реакции и индивидуальной чувствительности организма к этому яду.

Шершень.

ФОТО: Peeter Ernits

Наиболее опасны укусы шершней в область шеи и лица. Тут может появиться отек, независимо от того имеете ли вы аллергию на яд насекомого или нет. Поэтому при укусе в лицо или шею необходимо срочно вызвать скорую.

Отек может появиться как сразу после укуса, так и в течение часа. Если  имеет место аллергия, то без квалифицированной медицинской помощи, укус шершня может закончиться анафилактическим шоком и смертью.

Что делать, если вас укусил шершень?

  • Сразу после укуса быстро высосите из ранки максимально возможное количество яда;
  • Потом промойте и обработайте спиртом рану. Шершни не оставляют жала, поэтому не стоит тратить драгоценное время на его поиски;
  • Приложите к месту укуса холод - он задерживает всасывание яда;
  • Выпейте любое антигистаминное средство;
  • В случае аллергии немедленно вызовите скорую.

Чего не делать:

  • Не употребляйте алкогольные напитки, ведь они могут спровоцировать увеличение отека;
  • Не игнорируйте любые, даже минимальные, симптомы ухудшения самочувствия  - тошноту, сильную головную боль, резкое повышение температуры тела, тахикардию.

Соблюдение этих правил может спасти вашу жизнь!

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