Август - сезон шершней. Вот что надо делать, если вас уже укусили!

Шершни - это подвид ос, но укусы их гораздо более болезненные и даже смертельно опасные, пишет Lifter. Врачи говорят, что яд шершней сам по себе не смертелен, а опасность для организма и вовсе можно сравнить с последствиями укуса пчелы или осы.
Почему укус шершня так опасен?
Сами по себе шершни не агрессивны. Как и большинство гнездящихся насекомых, они обычно атакуют только для защиты своей колонии, когда они чувствуют, что ей угрожают. Это происходит главным образом тогда, когда кто-то или что-то находится в непосредственной близости от гнезда (радиус этого обычно составляет 2-3 м).
Но укус шершня действительно может спровоцировать летальный исход. Человек может умереть не от "яда" насекомого, а от аллергической реакции и индивидуальной чувствительности организма к этому яду.
Наиболее опасны укусы шершней в область шеи и лица. Тут может появиться отек, независимо от того имеете ли вы аллергию на яд насекомого или нет. Поэтому при укусе в лицо или шею необходимо срочно вызвать скорую.
Отек может появиться как сразу после укуса, так и в течение часа. Если имеет место аллергия, то без квалифицированной медицинской помощи, укус шершня может закончиться анафилактическим шоком и смертью.
Что делать, если вас укусил шершень?
- Сразу после укуса быстро высосите из ранки максимально возможное количество яда;
- Потом промойте и обработайте спиртом рану. Шершни не оставляют жала, поэтому не стоит тратить драгоценное время на его поиски;
- Приложите к месту укуса холод - он задерживает всасывание яда;
- Выпейте любое антигистаминное средство;
- В случае аллергии немедленно вызовите скорую.
Чего не делать:
- Не употребляйте алкогольные напитки, ведь они могут спровоцировать увеличение отека;
- Не игнорируйте любые, даже минимальные, симптомы ухудшения самочувствия - тошноту, сильную головную боль, резкое повышение температуры тела, тахикардию.
Соблюдение этих правил может спасти вашу жизнь!