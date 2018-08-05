Август - сезон шершней. Вот что надо делать, если вас уже укусили!

Почему укус шершня так опасен?

Сами по себе шершни не агрессивны. Как и большинство гнездящихся насекомых, они обычно атакуют только для защиты своей колонии, когда они чувствуют, что ей угрожают. Это происходит главным образом тогда, когда кто-то или что-то находится в непосредственной близости от гнезда (радиус этого обычно составляет 2-3 м).

Но укус шершня действительно может спровоцировать летальный исход. Человек может умереть не от "яда" насекомого, а от аллергической реакции и индивидуальной чувствительности организма к этому яду.

Шершень. ФОТО: Peeter Ernits

Наиболее опасны укусы шершней в область шеи и лица. Тут может появиться отек, независимо от того имеете ли вы аллергию на яд насекомого или нет. Поэтому при укусе в лицо или шею необходимо срочно вызвать скорую.

Отек может появиться как сразу после укуса, так и в течение часа. Если имеет место аллергия, то без квалифицированной медицинской помощи, укус шершня может закончиться анафилактическим шоком и смертью.

Что делать, если вас укусил шершень?

Сразу после укуса быстро высосите из ранки максимально возможное количество яда;

Потом промойте и обработайте спиртом рану. Шершни не оставляют жала, поэтому не стоит тратить драгоценное время на его поиски;

Приложите к месту укуса холод - он задерживает всасывание яда;

Выпейте любое антигистаминное средство;

В случае аллергии немедленно вызовите скорую.

Чего не делать:

Не употребляйте алкогольные напитки, ведь они могут спровоцировать увеличение отека;

Не игнорируйте любые, даже минимальные, симптомы ухудшения самочувствия - тошноту, сильную головную боль, резкое повышение температуры тела, тахикардию.