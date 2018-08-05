Жена Овечкина обнародовала откровенное фото накануне родов

Супруга нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина разместила в Сети довольно откровенный снимок. На нем беременная Настасья Шубская позирует в нижнем белье, демонстрируя свой живот.
Овечкин и Шубская находятся в сладостном ожидании появления ребенка на свет. Будущие родители не раскрывают пол малыша, однако недавно хоккеист намекнул, что пара ожидает мальчика, пишет Дни.ру.
Анастасия, в свою очередь, ведет активный образ жизни на последних месяцах беременности. Она уже успела побывать в России, а теперь находится в США и ежедневно посещает пляж, где сопровождает возлюбленного на тренировках.
Более того, Шубская не стесняется демонстрировать свое тело. Сегодня она поделилась снимком в купальнике, сопроводив публикацию ироничной подписью.
"Плюс сто кг", – написала Шубская под фотографией. После этого супруга получила сотни комментариев от поклонников, которые отметили, что завидуют ее фигуре.
"Такой беременности можно только позавидовать, нет ничего лишнего!", "Насть, да у Вас только живот вырос, а все остальное такое же стройное. Все отлично", – написали в Instagram поклонники дивы. Кроме того, обитатели Всемирной паутины отметили, что Шубская быстро придет в форму после появления первенца на свет.
Ранее Настасья Шубская четко сформулировала, почему решила рожать не в России, а в Америке. Дело не в том, что в США лучше специалисты, причина – в ее муже, всемирно известном хоккеисте Александре Овечкине.
Супруга спортсмена объчснила, что сейчас ее муж работает в Америке, и до конца беременности она планирует находиться рядом с ним, поэтому рожать ей придется на чужбине. Настасья отметила, что нет принципиальной разницы, где их малыш появится на свет, в любом случае ребенок будет русским.