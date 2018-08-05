Ольга Серябкина испугала поклонников болезненной худобой

На ней изображена печальная Ольга, сидящая на галечном пляже. Почему печальная — понятно: певица переживает, что до конца лета остался только один месяц. «У вас тоже это лето пролетает, как неделя?» — спросила она поклонников.

большинство поклонников Ольги печалятся вовсе не об этом. Их испугала худоба певицы, из-за которой она выглядит совершенно больной. Фолловеры с беспокойством писали ей:

"Почему постоянно уставшие глаза у тебя? вот-вот заснешь", "Ужасно ты похудела, что случилось?", "Вечно болезненный вид", " А чё вид такой, как у умирающей лебеди???", "Такое лицо убитое.... Отдыхать надо, а не работать все время", "Неужели конец лета убивает так? А что будет осенью с тобой?".

A post shared by SEREBRO (@serebro_official) on Jul 29, 2018 at 4:35am PDT