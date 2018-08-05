«Что у меня в трусах»: фото полуобнаженной Свиридовой вызвало оторопь

"Кто-то может подумать, что я целыми днями жарюсь на пляже, но это не так. Просто каждое утро, до завтрака, я ухожу в море и плаваю, примерно, около часа. Надеваю ласты и веселюсь всеми возможными способами", – сообщила Алена в подписи к фото (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

По словам Свиридовой, сейчас она живет как писатель Эрнест Хемингуэй. "Обычно в 9.00 я уже сажусь завтракать. А потом дела – писать, играть, обрезать розы и многое другое. Возвращаюсь в море всегда к пяти", – поделилась своим распорядком дня артистка.

A post shared by Алёна Свиридова (@alenasviridova) on Aug 3, 2018 at 1:04am PDT

Однако подписчиков Алены больше озаботило само фото, чем увлекательный рассказ певицы. На снимке 55-летняя артистка позирует перед зеркалом в черно-красном купальнике, демонстрируя подтянутую фигуру и отличную форму.

Хейтеры же рассмотрели на фотографии иное. Многим не понравился купальник Свиридовой: "Да, трусики– это что-то. Пучок в трусиках торчит какой-то, фу", "Мне кажется, или там что-то подложенно в плавках", "Ужас! Что она там в трусы натолкала. Что там вздулось то?", "Думала, мне одной мерещится, что что-то с трусами не то".