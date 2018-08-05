Что мужчины получают за членство в клубе, где годовой абонемент стоит $1,3 млн

По словам одного из владельцев, девушки проходят тщательный отбор и подписывают соглашение о неразглашении, пишет Лайф.
О таинственном мужском клубе Munich Countenance Club мало что было известно, за исключением того, что он находится вокруг Луга Терезы в Мюнхене. Но только до этого момента, сообщает Daily Star.
На невероятных фотографиях, сделанных внутри клуба, можно увидеть поразительную роскошь интерьера. И это неудивительно, ведь VIP-членство здесь обойдется в $1,3 млн в год.
Подземелье полностью украшено золотом и громоздскими картинами на стенах. Ходят слухи, что клиенты этого клуба — сверхбогатые люди, а приглашённые девушки подписывают документы о неразглашении того, что происходит вдали от посторонних глаз.
Один из владельцев клуба, который пожелал остаться неназванным, рассказал, что к девушкам здесь особо высокие требования. Кроме того, им должно быть не больше 35 лет, вес не должен превышать 59 кг, а рост — 1,75 м. Кандидатуры, прошедшие отбор, получают $250 за ночь.