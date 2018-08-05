Живая легенда рок-музыки Uriah Heep выступит в Таллинне

Uriah Heep, будучи флагманом классического рока, выступит в Таллинне 4 декабря в Концертном доме Alexela в рамках своего мирового турне 2018 WORLD TOUR. Uriah Heep стояла у истоков становления прог-рока, задала стиль хэви-метала и на протяжении 50 лет сводила с ума многие поколения поклонников музыки.

Uriah Heep представит слушателям свои величайшие хиты всех времен, к тому же у публики будет уникальная возможность услышать новые синглы со студийного альбома группы, который выйдет в сентябре этого года. Гитарист Мик Бокс: «Мы с нетерпением ждем новой встречи с эстонской публикой! Нам довелось совершить несколько кругосветных путешествий и выступать на гигантских сценах, однако нам не важен размер арены, слушатель в любом случае увидит стопроцентное рок-шоу группы Uriah Heep, мы зажигаем!»

Одна из самых известных в мире рок-групп Uriah Heep была образована в Англии в конце 60-х прошлого столетия певцом Дэвидом Байроном и гитаристом Миком Боксом. Мировую известность группа завоевала, выпустив свой студийный альбом Sweet freedom, который разошелся тиражом 4 миллиона копий, а на протяжении последующих двадцати лет группа записала свои мировые хиты. Всего Uriah Heep выпустила 24 студийных альбома, не менее 13 концертный альбомов и более 16 различных сборников.

По настоящее время продано более 40 миллионов альбомов группы Uriah Heep. В золотой фонд рок-музыки можно отнести такие хиты группы, как Lady In Black, Easy Livin‘, The Wizard и конечно же грандиозная композиция July Morning. Эти и другие вечные хиты группы Uriah Heep можно будет услышать на концерте, который состоится в Таллинне.