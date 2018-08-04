Сб, 4.08.2018
Галерея: знаменитые красавицы посетили праздник шампанского на одной из самых популярных террас Таллинна СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Limon
  • Жизнь
  • Горячая штучка! Эстонская светская львица отличилась на Бали

Горячая штучка! Эстонская светская львица отличилась на Бали ФОТО

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Heti Tulve, 2007.

ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

Звезда эстонских СМИ поделилась своими достижениями с поклонниками. В последнее время Хети Тулве живет на Бали и, по всей видимости, в родные края возвращаться не собирается.

Хети Тулве поделилась снимком с пляжа на Бали и рассказала, что наконец-то получила диплом! Теперь она дипломированный тренер по йоге! Ну что ж, многочисленным поклонникам Instagram-звезды остается лишь дожидаться снимков и роликов с интересными позами!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ