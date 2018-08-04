Горячая штучка! Эстонская светская львица отличилась на Бали ФОТО
4 августа 2018, 16:14
Звезда эстонских СМИ поделилась своими достижениями с поклонниками. В последнее время Хети Тулве живет на Бали и, по всей видимости, в родные края возвращаться не собирается.
Хети Тулве поделилась снимком с пляжа на Бали и рассказала, что наконец-то получила диплом! Теперь она дипломированный тренер по йоге! Ну что ж, многочисленным поклонникам Instagram-звезды остается лишь дожидаться снимков и роликов с интересными позами!