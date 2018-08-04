В Сеть утекло интимное видео Натальи Рудовой

«Ветер перемен ходит мимо нас. Я задержу момент, забудь который час. Помолчи со мной, как будто по душам. Здесь не нужно слов; Покажи, покажи, что ты можешь делать. Танцуй со мной, нам далеко до рассвета. Я сам не свой, когда ты полураздета», – написала Наталья под видео.