В Сеть утекло интимное видео Натальи Рудовой

4 августа 2018, 15:26
Звезду сериалов Наталью Рудову заметили на интимном видео. Кадры в Сеть выложила сама артистка.
В коротком ролике, размещенном в Instagram, 35-летняя актриса лежит на кровати полностью обнаженная. Рудова томно смотрит в камеру и кокетливо двигает плечом.
Кто снимает Наталью не известно. Подписала кадры Рудова строчками из песни Макса Барских. Получилось весьма интригующе.
«Ветер перемен ходит мимо нас. Я задержу момент, забудь который час. Помолчи со мной, как будто по душам. Здесь не нужно слов; Покажи, покажи, что ты можешь делать. Танцуй со мной, нам далеко до рассвета. Я сам не свой, когда ты полураздета», – написала Наталья под видео.
Подписчики Рудовой пришли в восторг от откровенного видео. Наталью завалили комплиментами.