Сб, 4.08.2018
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В Сеть утекло интимное видео Натальи Рудовой Ого-го!

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Наталья Рудова

ФОТО: ScanPix

Звезду сериалов Наталью Рудову заметили на интимном видео. Кадры в Сеть выложила сама артистка.

В коротком ролике, размещенном в Instagram, 35-летняя актриса лежит на кровати полностью обнаженная. Рудова томно смотрит в камеру и кокетливо двигает плечом.

Кто снимает Наталью не известно. Подписала кадры Рудова строчками из песни Макса Барских. Получилось весьма интригующе.

«Ветер перемен ходит мимо нас. Я задержу момент, забудь который час. Помолчи со мной, как будто по душам. Здесь не нужно слов; Покажи, покажи, что ты можешь делать. Танцуй со мной, нам далеко до рассвета. Я сам не свой, когда ты полураздета», – написала Наталья под видео.

 

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Подписчики Рудовой пришли в восторг от откровенного видео. Наталью завалили комплиментами.

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