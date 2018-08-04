Самый быстрый пианист мира сыграет осенью в Эстонии

Петер Бенце – зажигательный пианист-виртуоз, который является живым доказательством того, что классическая музыка – это ни в коем случае не скучно: на своих концертах он смешивает музыкальные жанры, создавая увлекательные представления.

Его обработки песен группы The Queen, Майкла Джексона и других великих звезд набрали целых 300 миллионов просмотров в интернете. Своим экспрессивным и хлестким стилем игры он рушит границы классики и поп-музыки. Лишь за последний год он успел выступить на четырех континентах, более чем в двадцати странах. В 2017-м году Бенце открывал концерт BBC Proms, которым в Гайд-парке наслаждались более 50 тысяч зрителей.

ФОТО: Promofoto

Бенце словно Усэйн Болт за роялем, равных которому нет по сей день. В январе 2012 года он был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый быстрый пианист в мире. Его рекорд – 765 нажатий клавиши в минуту – до сегодняшнего дня никто побить не смог. Благодаря своему динамичному подходу к поп-музыке, он собирает в концертных залах как молодежь, так и людей старшего возраста. Его рояль звучит как оркестр, он берет от инструмента всё. Сам Бенце говорит, что экспериментирует со всем, что предлагает ему рояль – весь корпус рояля вовлечен в игру. Это театральное шоу, где темп раскручен до максимума. Обработки поп-музыки звучат в новом, необычайном исполнении, которое не оставляет равнодушным ни одного слушателя. По словам Бенце, его цель – убедить, в частности, молодых слушателей в том, что рояль – это действительно классный инструмент, и полные залы – тому подтверждение.

Свои первые аккорды на клавишном инструменте Петер Бенце брал уже в возрасте двух лет, играя мелодии из мультфильмов на бабушкином пианино. Вдохновившись творениями Моцарта и Листа, он начал сочинять свои первые произведения в возрасте всего семи лет, а в 11 лет выпустил свой первый сольный альбом. Классическое музыкальное образование Бенце получил в Венгрии, а далее обучался в престижном бостонском Музыкальном колледже Беркли, где и началась его звездная карьера.

Концерты Бенце дарят невероятные впечатления; на фоне светового шоу высшего уровня звучат как обработки поп-музыки, так и оригинальные творения.