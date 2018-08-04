В семье Алексея Чумакова произошла трагедия

Алексей Чумаков стал гостем программы Бориса Кочевников «Судьба человека». На шоу певец рассказал, что до сих пор переживает смерть мамы.

Врач занес матери артиста гепатит через грязные инструменты. Из-за этого у нее начал развиваться цирроз. Семья слишком поздно осознала, насколько серьезно больна женщина.

Певец показал родительницу московским медикам, когда у нее уже начались кровотечения. «Маму привезли в Москву на каталке. Она уже не могла ходить сама, меня почти не узнавала. Врачи давали ей полгода, но она еще долго боролась», – рассказал Чумаков.

В тот период артист не встречался с друзьями, он всегда был готов отвезти маму в больницу, если ей станет хуже. «Приступы случались несколько раз, но врачи спасали ее. После одного из последних приступов мне позвонил доктор, сказал, что все, жить ей осталось не больше трех дней. Собственно, через три дня она и умерла», – поделился горькими воспоминаниями артист.

Сейчас Алексей верит, что его мать обрела покой. А в общей дочери с Юлией Ковальчук, которая появилась на свет в этом году, он видит черты самого родного человека.