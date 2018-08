Никуда без него! Аксессуар Меган Маркл, на который не обращали внимания

Who is looking forward to their next Royal Engagement? 🇬🇧❤️🇬🇧 #ourroyalfamily #meganmarklestyle #meganmarkleandprinceharry #princeharry #royalwedding #meghanmarkle #katemiddleton #fashion #royalfamily #princewilliam #style #beautiful #harryandmeghan #duchessofsussex #rachelmeghanmarkle #princessmeganmarkle #meghanduchessofsussex #meghanandharry #meganrachelmarkle #fashionista #wedding #princess #moda #love #kensingtonpalace #instagood #beauty #royalwedding2018 #royal #queenelizabeth

A post shared by Our Royal Family (@ourroyalfamily) on Jul 24, 2018 at 11:44pm PDT