Сб, 4.08.2018
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  • Галерея: «Августовский блюз» растормошил Хаапсалу

Галерея: «Августовский блюз» растормошил Хаапсалу А вы там были?

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Традиционный фестиваль «Августовский блюз» на двое суток превратил город Хаапсалу в настоящий рай для меломанов.

«Августовский блюз» проходит уже в 25 раз. Главные концерты фестиваля как всегда прошли во дворе Епископского Замка, где свое мастерство продемонстрировали блюзовые топ-артисты с родины блюза – США, а также виртуозы из Европы и, конечно, наиболее интересные местные проекты. 

Поклонников хорошей музыки съехались на фестиваль со всей Эстонии и не только!

Смотрите галерею!

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