Галерея: «Августовский блюз» растормошил Хаапсалу

«Августовский блюз» проходит уже в 25 раз. Главные концерты фестиваля как всегда прошли во дворе Епископского Замка, где свое мастерство продемонстрировали блюзовые топ-артисты с родины блюза – США, а также виртуозы из Европы и, конечно, наиболее интересные местные проекты.