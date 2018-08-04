Галерея: «Августовский блюз» растормошил Хаапсалу А вы там были?
4 августа 2018, 12:28
Традиционный фестиваль «Августовский блюз» на двое суток превратил город Хаапсалу в настоящий рай для меломанов.
«Августовский блюз» проходит уже в 25 раз. Главные концерты фестиваля как всегда прошли во дворе Епископского Замка, где свое мастерство продемонстрировали блюзовые топ-артисты с родины блюза – США, а также виртуозы из Европы и, конечно, наиболее интересные местные проекты.
Поклонников хорошей музыки съехались на фестиваль со всей Эстонии и не только!
Смотрите галерею!