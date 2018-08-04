«35 лет – это уже баба»: на «Давай поженимся!» разгорелся скандал

«Была раздавлена во время съемок на Первом канале», – после записи программы пожаловалась в соцсети героиня «Давай поженимся!» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

По словам девушки, до включения камер все были очень мирными и доброжелательными. «Я приехала в Останкино там я уже в 4й раз, за кулисами Роза и Тамара общаются и улыбаются, Лариса пришла с ассистентами и переодела тапочки в туфли. Время 9й час вечера, устали все», – рассказала Хиль.

Ад начался вместе с командой: «Мотор!». «Итак съемки: -судя по виду, ты жрешь батон с колбасой по ночам?? -Что тебе эта Москва, она резиновая? -35 лет, это уже 40ка летняя баба еще и с кредитом!! -зачем ты молодым? И тд», – описала пережитые ужасы Анастасия.

Девушку, решившую на шоу найти себе спутника жизни, несколько часов унижали и оскорбляли. «Повезло с женихами, за что благодарю "Давай поженимся". В итоге, даже в опустошенном состоянии, я выбрала себе жениха», – отметила Хиль.