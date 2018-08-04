Очевидцы сняли на видео жуткого безликого «Голлума», который выслеживал лося

На кадрах странное человекоподобное существо наблюдает за пасущимся на обочине лосем, и, к счастью, не обращает внимания на оператора.

Пользователям YouTube безликое существо напомнило Голлума из «Властелина колец», а также существо, известное как Человек-грабли или Рейк.

Скептически настроенные комментаторы отметили, что загадочное нечто может быть просто пятном на автомобильном стекле, через которое ведется съемка, пишет Life. Впрочем, эта версия не объясняет, почему существо на видео шевелится, подбираясь поближе к жертве.