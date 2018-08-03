Пт, 3.08.2018
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  • Привет из нулевых: Пэрис Хилтон продолжает одеваться в розовое с ног до головы

Привет из нулевых: Пэрис Хилтон продолжает одеваться в розовое с ног до головы

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Стиль нулевых с его полуспортивными костюмами, нарядами, обнажающими тело, кричащим розовым цветом и взрывной смесью инфантильности и сексуальности, казалось бы, давно должен был кануть в лету, презираемый нынешними fashion-инфлюэнсерами, но тем не менее он все еще живее всех живых — пока у него есть такие преданные апологеты, как Пэрис Хилтон, пишет Сплетник.

В то время как сестры Хадид и Дженнер проповедуют новый дерзкий стиль, 37-летняя Пэрис верна прежним идеалам — такой вывод можно сделать, оценив последний образ звезды. В аэропорту Лос-Анджелеса она появилась в розовом с ног до головы — лук, не оставляющий и шанса остаться незамеченной среди тысяч других пассажиров. Спортивный костюм сладкого оттенка сахарной ваты от Moschino с изображением Пегаса (или это единорог?) и радуги звезда дополнила небольшим рюкзаком с меховым брелоком в виде кролика (тоже розового), кепкой и балетками с лентами. Из общего стиля выбивались только солнцезащитные очки в белой оправе (в аэропорту, да).

Встретив папарацци, Пэрис охотно остановилась на несколько минут для фотосессии, а вот жених девушки, 33-летний актер Крис Зилка, кажется, был не столь рад встрече. Он, к слову, оттенял подругу своим луком в приглушенных тонах, и не можем не сказать ему спасибо за это — еще один образ total pink мы бы не выдержали.

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