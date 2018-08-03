Привет из нулевых: Пэрис Хилтон продолжает одеваться в розовое с ног до головы

В то время как сестры Хадид и Дженнер проповедуют новый дерзкий стиль, 37-летняя Пэрис верна прежним идеалам — такой вывод можно сделать, оценив последний образ звезды. В аэропорту Лос-Анджелеса она появилась в розовом с ног до головы — лук, не оставляющий и шанса остаться незамеченной среди тысяч других пассажиров. Спортивный костюм сладкого оттенка сахарной ваты от Moschino с изображением Пегаса (или это единорог?) и радуги звезда дополнила небольшим рюкзаком с меховым брелоком в виде кролика (тоже розового), кепкой и балетками с лентами. Из общего стиля выбивались только солнцезащитные очки в белой оправе (в аэропорту, да).