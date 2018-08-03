Американская невеста Владимира Кличко была замечена на свидании с таинственным незнакомцем

Конечно, можно было бы предположить, что этот мужчина (кстати, тоже высокий!) — один из ее помощников или телохранителей, да вот только вели они себя как самая настоящая влюбленная пара. Заведение Хайден и ее приятель покинули, держась за руки, при этом они не скрывали своих улыбок и не прятались от папарацци. Подойдя же к автомобилю, они и вовсе под вспышки фотографов и аплодисменты очевидцев исполнили танец. Кто же этот парень и знает ли о его существовании Кличко — пока остается загадкой.