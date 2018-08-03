Американская невеста Владимира Кличко была замечена на свидании с таинственным незнакомцем

Неужели в отношениях 28-летней Хайден Панеттьери и 41-летнего Владимира Кличко, которые вместе уже много лет, случился разлад? Вчера актрису, одетую в цветочное обтягивающее платье и решившую прогуляться босиком, засняли в компании симпатичного молодого человека, с которым она вместе ужинала в одном из ресторанов Голливуда, пишет Сплетник.
Конечно, можно было бы предположить, что этот мужчина (кстати, тоже высокий!) — один из ее помощников или телохранителей, да вот только вели они себя как самая настоящая влюбленная пара. Заведение Хайден и ее приятель покинули, держась за руки, при этом они не скрывали своих улыбок и не прятались от папарацци. Подойдя же к автомобилю, они и вовсе под вспышки фотографов и аплодисменты очевидцев исполнили танец. Кто же этот парень и знает ли о его существовании Кличко — пока остается загадкой.
Напомним, что Хайден Панеттьери и Владимир Кличко впервые объявили о своей помолвке в 2009 году, однако через два года они расстались. В 2013 году актриса и боксер возобновили свои отношения и даже собрались играть свадьбу, которая, впрочем, до сих пор так и не состоялась. В 2014 году у Панеттьери и Кличко родилась дочь, которую они назвали Кайя Евдокия.
Еще зимой, к слову, в их отношениях все было хорошо, и они всей семьей проводили отпуск на Барбадосе.