Ларису Гузееву высмеяли за неумелый фотошоп

На днях Лариса выложила свои снимки, которые обработала в фотошопе. В комментарии она отметила, что «перемудрила» с лицом.

Подписчики же обратили внимание на ее прическу, посчитав, что волосы не ухожены, также досталось и ее странному наряду. Впрочем, часть фанатов поддержала Ларису и одобрила ее внешний вид.