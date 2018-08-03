Ларису Гузееву высмеяли за неумелый фотошоп
3 августа 2018, 15:00
Лариса Гузеева славится своим чувством юмора. Артистка может очень обидеть человека шуткой, но при этом не боится выставить себя на смех, пишет 7d.org.ua.
На днях Лариса выложила свои снимки, которые обработала в фотошопе. В комментарии она отметила, что «перемудрила» с лицом.
Подписчики же обратили внимание на ее прическу, посчитав, что волосы не ухожены, также досталось и ее странному наряду. Впрочем, часть фанатов поддержала Ларису и одобрила ее внешний вид.