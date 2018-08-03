За ВДВ! В России «Голубые береты» отпраздновали день ВДВ, как всегда, с большим размахом

День ВДВ — народный праздник, в который принято как петь песни и танцевать, так и состязаться между собой в разных областях.

Venemaa õhudessantväelased tähistasid aastapäeva ФОТО: Vitaliy Ankov / Sputnik

Во время парада помимо флагов войск, мужчины несут также образ Илии-пророка, которого считают своим покровителем.

Venemaa õhudessantväelased tähistasid aastapäeva ФОТО: Mikhail Tereshchenko / Mikhail Tereshchenko/TASS

Десантники несут красные гвоздики к памятникам войны.

Venemaa õhudessantväelased tähistasid aastapäeva ФОТО: OLGA MALTSEVA / AFP

Кто-то любит показать свое оружие и способности.

Десантников также называют «крылатой пехотой».

Venemaa õhudessantväelased tähistasid aastapäeva ФОТО: ALEXEY MALGAVKO / Sputnik