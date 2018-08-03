За ВДВ! В России «Голубые береты» отпраздновали день ВДВ, как всегда, с большим размахом Галерея!
3 августа 2018, 13:45
2 августа в России отмечается день Воздушно-десантных войск. Этот год не стал исключением — повсюду можно было видеть мужчин в полосатых майках и голубых беретах.
День ВДВ — народный праздник, в который принято как петь песни и танцевать, так и состязаться между собой в разных областях.
Во время парада помимо флагов войск, мужчины несут также образ Илии-пророка, которого считают своим покровителем.
Десантники несут красные гвоздики к памятникам войны.
Кто-то любит показать свое оружие и способности.
Десантников также называют «крылатой пехотой».
Воздушно-деснтные войска были основаны еще вро времена СССР — в 1930 году. В этом году им исполнилось 88 лет.