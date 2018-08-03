Пт, 3.08.2018
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  • Чуть не стал обедом: тигрица напала на Эдгарда Запашного во время шоу

Чуть не стал обедом: тигрица напала на Эдгарда Запашного во время шоу

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Эдгард Запашный

ФОТО: Скриншот с Instagram

Известный дрессировщик Эдгард Запашный рассказал об инциденте во время циркового выступления, когда его жизнь была на волоске. На артиста набросилась тигрица, а за ним шёл другой тигр и у него почти не было места, чтобы увернуться, пишет Лайф.

— Доли секунды в манеже показались мне вечностью и я даже мысленно сказал себе: ВОТ И ВСЕ!, так как был уверен, что сейчас она меня порвёт!!! — прокомментировал дрессировщик видео на своей странице в Instagram.

 

А меня сегодня чуть не порвали😎 В своей излюбленной манере Жанна «продрифтовала» мне в ноги. За мгновение до этого ассистент крикнул мне что сзади КУРТ! Отвлекшись ровно взглядом я пропустил ,что Жанна оказалась так близко,но зато я уже знал,что назад отпрыгивать категорически нельзя( Курт мне такого не простил бы)!☝️ Доли секунды в манеже показались мне вечностью и я даже мысленно сказал себе : ВОТ И ВСЕ!,так как был уверен,что сейчас она меня порвёт!!!😳🔥 #нашаработа #тигр#нападениетигра#tigerattack #tiger #zapashnybrotherscircus #zapashny #circus #circuslife #запашный #цирк#жанна#суперцирк #повезло #wow

A post shared by Эдгард Запашный🇷🇺 (@zapashny.ru) on

На снятых кадрах видно, как Эдгард Запашный указывает тигрице Жанне перейти на другое место, а она бросается ему в ноги и пытается ударить передними лапами.

По мнению дрессировщика, если бы он резко отступил назад, то мог бы столкнуться с тигром Куртом, который ему "такого не простил бы".

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