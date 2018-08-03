Чуть не стал обедом: тигрица напала на Эдгарда Запашного во время шоу

— Доли секунды в манеже показались мне вечностью и я даже мысленно сказал себе: ВОТ И ВСЕ!, так как был уверен, что сейчас она меня порвёт!!! — прокомментировал дрессировщик видео на своей странице в Instagram.

На снятых кадрах видно, как Эдгард Запашный указывает тигрице Жанне перейти на другое место, а она бросается ему в ноги и пытается ударить передними лапами.