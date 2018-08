Чуть не стал обедом: тигрица напала на Эдгарда Запашного во время шоу

А меня сегодня чуть не порвали😎 В своей излюбленной манере Жанна «продрифтовала» мне в ноги. За мгновение до этого ассистент крикнул мне что сзади КУРТ! Отвлекшись ровно взглядом я пропустил ,что Жанна оказалась так близко,но зато я уже знал,что назад отпрыгивать категорически нельзя( Курт мне такого не простил бы)!☝️ Доли секунды в манеже показались мне вечностью и я даже мысленно сказал себе : ВОТ И ВСЕ!,так как был уверен,что сейчас она меня порвёт!!!😳🔥 #нашаработа #тигр#нападениетигра#tigerattack #tiger #zapashnybrotherscircus #zapashny #circus #circuslife #запашный #цирк#жанна#суперцирк #повезло #wow

