Настя Каменских попала в больницу

Настя Каменских, которая с некоторых пор выступает сольно, была вынуждена приостановить рабочую деятельность на некоторое время из-за тяжелого отравления. На протяжении нескольких дней певица полагала, что сможет обойтись без помощи медиков, но симптомы отравления не проходили.

Когда ей стало совсем плохо, Каменских была вынуждена обратиться к врачам, о чем рассказала в своем микроблоге.

«Я решила, что смогу самостоятельно привести себя в форму. Но, к огромному сожалению, этого не случилось. Мне становилось все хуже и хуже. Тошнило еще больше, чаще бегала в туалет. И, в конце концов, я пришла в больницу, мне тут же поставили капельницу. Поэтому я советую всем: не затягивайте, обращайтесь к специалистам сразу!» — рассказала певица.

Настя Каменских ФОТО: Скриншот с Instagram

На протяжении пяти дней, когда Насте нездоровилось, она выступала на сцене, так что поклонники Каменских даже и не подозревали, что с артисткой что-то не так. Очень скоро певица должна отправиться с концертом в Одессу. Настя очень надеется, что к этому времени она окончательно придет в себя и не подведет публику.

Напомним, в прошлом году Настя Каменских и Потап прекратили успешное сотрудничество и стали выступать в качестве сольных единиц. Несмотря на это, артисты тепло общаются друг с другом. Поклонники Каменских то и дело обсуждали ее роман с Потапом, однако Настя не говорит о личном с журналистами.