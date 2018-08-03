Настя Каменских попала в больницу

Артистка не любит обращаться к врачам, однако на днях была вынуждена это сделать, так как самостоятельное лечение ни к чему хорошему не привело. Настя Каменских получила сильное отравление, теперь ей ставят капельницы, пишет СтарХит.
Настя Каменских, которая с некоторых пор выступает сольно, была вынуждена приостановить рабочую деятельность на некоторое время из-за тяжелого отравления. На протяжении нескольких дней певица полагала, что сможет обойтись без помощи медиков, но симптомы отравления не проходили.
Когда ей стало совсем плохо, Каменских была вынуждена обратиться к врачам, о чем рассказала в своем микроблоге.
«Я решила, что смогу самостоятельно привести себя в форму. Но, к огромному сожалению, этого не случилось. Мне становилось все хуже и хуже. Тошнило еще больше, чаще бегала в туалет. И, в конце концов, я пришла в больницу, мне тут же поставили капельницу. Поэтому я советую всем: не затягивайте, обращайтесь к специалистам сразу!» — рассказала певица.
На протяжении пяти дней, когда Насте нездоровилось, она выступала на сцене, так что поклонники Каменских даже и не подозревали, что с артисткой что-то не так. Очень скоро певица должна отправиться с концертом в Одессу. Настя очень надеется, что к этому времени она окончательно придет в себя и не подведет публику.
Напомним, в прошлом году Настя Каменских и Потап прекратили успешное сотрудничество и стали выступать в качестве сольных единиц. Несмотря на это, артисты тепло общаются друг с другом. Поклонники Каменских то и дело обсуждали ее роман с Потапом, однако Настя не говорит о личном с журналистами.
«Я не скрываю, что безумно счастлива, и каждому этого желаю, — так исполнительница ответила на вопрос о личной жизни. — Я неоднократно говорила: когда наступит момент и я захочу, обо всем обязательно расскажу. А пока свою любовь, своего избранника я оберегаю от многочисленных сплетен и разговоров. Счастье любит тишину».