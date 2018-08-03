Когда доброе слово не сработало. Мать разняла драку девочек с помощью пистолета

На одной из улиц Техаса прохожие стали свидетелями драки двух девочек 15 и 13 лет. Они так вцепились друг в друга, что их не могли разнять даже взрослые. Мать одной из девочек — Шейд Локетт — не нашла другого способа разнять агрессивных подростков и достала из машины пистолет.

На помощь прибежала третья подруга, однако Локетт направила на неё пистолет, и девочка в испуге убежала.

Как сообщает Daily Mail, за дракой наблюдала бабушка второй девочки, которая зачем-то принесла с собой нож. Сначала она возмущалась, что Шейд плохая мать и угрожает собственному ребёнку оружием, но своё оружие уже держала наготове. Только непонятно, какую она преследовала цель.

"Я защищала своего ребёнка. Так бы поступила любая мать. Я рассчитывала, что они испугаются и разойдутся, но они даже не слышали меня", - сказала Шейд Локетт