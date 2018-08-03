Когда доброе слово не сработало. Мать разняла драку девочек с помощью пистолета

За дракой наблюдали родственники второй девочки, которые осудили женщину за угрозу огнестрельным оружием, хотя сами принесли с собой ножи, пишет Лайф.
На одной из улиц Техаса прохожие стали свидетелями драки двух девочек 15 и 13 лет. Они так вцепились друг в друга, что их не могли разнять даже взрослые. Мать одной из девочек — Шейд Локетт — не нашла другого способа разнять агрессивных подростков и достала из машины пистолет.
На помощь прибежала третья подруга, однако Локетт направила на неё пистолет, и девочка в испуге убежала.
Как сообщает Daily Mail, за дракой наблюдала бабушка второй девочки, которая зачем-то принесла с собой нож. Сначала она возмущалась, что Шейд плохая мать и угрожает собственному ребёнку оружием, но своё оружие уже держала наготове. Только непонятно, какую она преследовала цель.
"Я защищала своего ребёнка. Так бы поступила любая мать. Я рассчитывала, что они испугаются и разойдутся, но они даже не слышали меня", - сказала Шейд Локетт
На место происшествия вызвали полицейских, которые первым делом стали допрашивать Шейд. Она призналась полицейским, что пистолет был игрушечным: её сын постоянно им играет в машине. Полицейские не поверили ей и отправили орудие на экспертизу. А вот бабушка второй драчуньи может одним разговором с полицией и не отделаться.