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  • СМИ: Родные Деми Ловато подготовили для нее ультиматум

СМИ: Родные Деми Ловато подготовили для нее ультиматум

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Demi Lovato

ФОТО: Scanpix

На днях 25-летняя американская певица Деми Ловато была госпитализирована из-за передозировки тяжелыми наркотиками. По информации инсайдеров, жизнь певицы спас антидот, который медики ввели сразу после госпитализации, пишет Сегодня.

Во время лечения артистка получила осложнения, типичные для передозировки: она страдала от высокой температуры и тошноты.

На данный момент жизни Деми Ловато ничего не угрожает, а врачи готовы к 10 августа выписать ее из госпиталя. Однако, по информации TMZ, звезду будет ждать неприятный "сюрприз" от родных. Друзья и родственники будут требовать, чтобы Деми прошла курс лечения от наркозависимости. Если же певица откажется это делать – все ее близкие отрекутся от звезды и будут игнорировать ее.

"Она может умереть, если этого не сделает, и это уже не будет на нашей совести, поскольку мы пытались помочь", - объяснили свое решение инсайдеры.

Однако решение остается за Деми Ловато. Стоит отметить, что артистку уже пытались избавить от наркозависимости, однако она отказалась от помощи медиков. Теперь родные убеждены, что угроза смерти и осложнений испугали Деми Ловато, поэтому артистка все же согласится на их ультиматум.

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