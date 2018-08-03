СМИ: Родные Деми Ловато подготовили для нее ультиматум

Во время лечения артистка получила осложнения, типичные для передозировки: она страдала от высокой температуры и тошноты.

На данный момент жизни Деми Ловато ничего не угрожает, а врачи готовы к 10 августа выписать ее из госпиталя. Однако, по информации TMZ, звезду будет ждать неприятный "сюрприз" от родных. Друзья и родственники будут требовать, чтобы Деми прошла курс лечения от наркозависимости. Если же певица откажется это делать – все ее близкие отрекутся от звезды и будут игнорировать ее.

"Она может умереть, если этого не сделает, и это уже не будет на нашей совести, поскольку мы пытались помочь", - объяснили свое решение инсайдеры.