Модель Zombie Boy нашли мертвым

Как передает издание Mirror, 32-летний Рик Дженест, более известный, как "Зомби Бой" совершил самоубийство. Модель был найден мертвым в собственной квартире в районе Плато-Мон-Рояль в Монреале, Канада. Известно также, что трагедия случилась в среду, передает Сегодня.
7 августа Рику исполнилось бы 33 года. Свою первую татуировку Дженест сделал в 16 лет, к 19 он покрыл ими все тело.
В возрасте 15 лет у модели обнаружили опухоль головного мозга. Рику сказали, что он может умереть или остаться обезображенным на всю жизнь.
"Полагаю, это привело меня к одержимости всем жутким", – сказал он в интервью Mirror в конце 2016 года.
Зомби Бой появился в ряде модельных кампаний для высококлассных модных брендов, а также таких журналов, как GQ и Vogue. Кроме этого, модель снялся в нескольких фильмах.
После того, как он был замечен стилистом Леди Гага, Рик снялся в клипе певицы "Born This Way" в 2011 году, после чего стал очень популярным.
Леди Гага в своем Twitter-аккаунте уже прокомментировала печальные новости. В сообщении певица призвала всех бороться с психическими заболеваниями:
"Самоубийство моего друга Рика Джениста, Зомби Боя, опустошает. Нам нужно больше работать над тем, чтобы изменить культуру, вывести психическое здоровье на первый план и не избегать эту тему. Если вы страдаете подобным недугом, позвоните другу или семье, мы должны спасти друг друга", – написала она.
The suicide of friend Rick Genest, Zombie Boy is beyond devastating. We have to work harder to change the culture, bring Mental Health to the forefront and erase the stigma that we can’t talk about it. If you are suffering, call a friend or family today. We must save each other. pic.twitter.com/THz6x5JlpB— Lady Gaga (@ladygaga) 3 августа 2018 г.