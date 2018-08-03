Влад Лисовец экстренно прооперирован

Лисовцу вызвали скорую помощь, так как рана оказалась глубокой и он истекал кровью. В итоге стилиста госпитализировали в институт имени Склифосовского, пишет сетевое издание m24.ru.

Медики оперативно провели операцию – зашили Владу подбородок. "Описывать ситуацию падения с самоката не хочу, сам виноват. В больнице меня узнали, положили на кушетку, подбородок зашили. Вот теперь и не скажешь, что я без круговой подтяжки лица! Справка есть - шили", – написал на своей странице в соцсети стилист.

A post shared by Владислав Лисовец (@vladislavlisovets) on Aug 1, 2018 at 5:58am PDT

Теперь телеведущему придется некоторое время ходить с огромным пластырем на лице. "Первое – выжил! Второе – вот мой новый стиль. Пластырь на ближайшие две недели", – добавил Лисовец.