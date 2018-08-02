20-летнюю королеву красоты застрелили в ее день рождения у всех на глазах

Страшные новости пришли утром 2 августа из Таиланда — в провинции Чойбуру 43-летний бизнесмен Панья Ингана застрелил на глазах у изумленных туристов двух молодых людей. Жертвами стали 20-летняя Павина Нэмьюэнгрук и ее 21-летний друг.

Имя девушки было известно многим жителям города — она была победительницей конкурса красоты, а последние два года работала в go-go-баре, принадлежащем ее убийце.

Beauty queen and best pal brutally executed in front of horrified tourists in Thailand ‘when she refused to have sex with jealous strip club owner’ https://t.co/tczChN9zXL via @HELLO NEWS! — Donna M. Williams (@DonnaMarieWill9) 1 августа 2018 г.

По предварительным данным, причиной этого жестокого преступления стал отказ девушки выходить замуж за бизнесмена.

Как сообщают родственники погибшей, она не раз рассказывала им о скверном характере и жестокости влюбленного в нее мужчины.