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20-летнюю королеву красоты застрелили в ее день рождения у всех на глазах

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Свеча. Снимок иллюстративный.

ФОТО: TYRONE SIU/REUTERS

Не так давно мы обсуждали шокирующее убийство победительницы конкурса красоты на Урале, а сегодня в Сети вновь появилась очередная печальная новость подобного рода — на этот раз жертвой жестокого преступления стала жительница Таиланда, пишет TvNet со ссылкой на Woman.ru.

Страшные новости пришли утром 2 августа из Таиланда — в провинции Чойбуру 43-летний бизнесмен Панья Ингана застрелил на глазах у изумленных туристов двух молодых людей. Жертвами стали 20-летняя Павина Нэмьюэнгрук и ее 21-летний друг.

Имя девушки было известно многим жителям города — она была победительницей конкурса красоты, а последние два года работала в go-go-баре, принадлежащем ее убийце.

По предварительным данным, причиной этого жестокого преступления стал отказ девушки выходить замуж за бизнесмена.

Как сообщают родственники погибшей, она не раз рассказывала им о скверном характере и жестокости влюбленного в нее мужчины.

Оскорбленный бизнесмен, решив, что Павина отмечает день рождения со своим бойфрендом, застрелил обоих. Позднее выяснилось, что молодой человек был геем и дружил с Нэмьюэнгрук с самого детства.

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