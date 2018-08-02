Принц Джордж дебютировал в списке самых стильных британцев 2018-го по версии Tatler

Отметим, что оказавшиеся в списке знаменитости распределены не по местам, а по группам.

В группе "Члены королевской семьи" дебютировал старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон – пятилетний принц Джордж. Мальчик покорил экспертов журнала своими шортами, рубашками с коротким рукавом и носочками. Tatler отмечает, что стиль Джорджа у многих ассоциируется с образом Кристофера Робина, героя книг Алана Александра Милна о Винни-Пухе и его друзьях.

ФОТО: JWMAL2 / James Whatling / MEGA

Конечно же, в список попали мать Джорджа Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, Меган Маркл, герцогиня Сассекская, супруга принца Гарри, а также герцогиня Корнуольская Камилла, супруга принца Чарльза, и 22-летняя леди Амелия Виндзор, внучка принца Эдварда. Tatler особо отметил и стиль королевы Елизаветы II.

Среди кинозвезд в списке представлены актер Мэтт Смит (сериал "Корона", рассказывающий о жизни Елизаветы II), актриса Лили Джеймс (звезда второй части популярного мюзикла Mamma Mia!, и актер Дэниел Калуя (фильмы "Прочь" и "Черная пантера").

Поп-звезд в списке Tatler еще меньше — певица Дуа Липа и бывший участник группы One Direction Гарри Стайлз.