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  • Принц Джордж дебютировал в списке самых стильных британцев 2018-го по версии Tatler

Принц Джордж дебютировал в списке самых стильных британцев 2018-го по версии Tatler

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A handout picture released by Kensington Palace to mark Prince George's fifth birthday shows Prince George smiling to camera following his brother Prince Louis christening on July 9, 2018 at Clarence House in London. / AFP PHOTO / DUKE AND DUCHESS OF CAMBRIDGE / Matt Porteous / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / DUKE AND DUCHESS OF CAMBRIDGE / MATT PORTEOUS " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - NO USE AFTER DECEMBER 31, 2018

ФОТО: MATT PORTEOUS / AFP

Популярный журнал Tatler опубликовал ежегодный список 30 самых стильных представителей Британии. В модный рейтинг попали почти все представители королевской семьи, близкие к окружению королевы, пишет Сегодня.

Отметим, что оказавшиеся в списке знаменитости распределены не по местам, а по группам.

В группе "Члены королевской семьи" дебютировал старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон – пятилетний принц Джордж. Мальчик покорил экспертов журнала своими шортами, рубашками с коротким рукавом и носочками. Tatler отмечает, что стиль Джорджа у многих ассоциируется с образом Кристофера Робина, героя книг Алана Александра Милна о Винни-Пухе и его друзьях.

ФОТО: JWMAL2 / James Whatling / MEGA

Конечно же, в список попали мать Джорджа Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, Меган Маркл, герцогиня Сассекская, супруга принца Гарри, а также герцогиня Корнуольская Камилла, супруга принца Чарльза, и 22-летняя леди Амелия Виндзор, внучка принца Эдварда. Tatler особо отметил и стиль королевы Елизаветы II. 

Среди кинозвезд в списке представлены актер Мэтт Смит (сериал "Корона", рассказывающий о жизни Елизаветы II), актриса Лили Джеймс (звезда второй части популярного мюзикла Mamma Mia!, и актер Дэниел Калуя (фильмы "Прочь" и "Черная пантера").

Поп-звезд в списке Tatler еще меньше — певица Дуа Липа и бывший участник группы One Direction Гарри Стайлз.

Также в знаменитую 30-ку попали дизайнеры Стелла Маккартни и Джонатан Андерсон, супруга Джорджа Клуни Амаль, Никки Хилтон (младшая сестра Перис Хилтон), бывшая супермодель Джерри Холл.

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