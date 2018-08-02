Известная актриса потеряла ребенка и заболела раком

В 17 лет Регина влюбилась в женатого мужчину по имени Сергей. Разумеется, все родные были против этой связи, да и она сама чувствовала себя ужасно из-за связи с несвободным мужчиной, но ничего не могла с собой поделать. Когда же Регина все же нашла в себе силы поставить точку в отношениях, они расстались. Однако через пару месяцев он вернулся, заявив, что ушел от жены.

"Спустя какое-то время мы снова сошлись. Никаких конфликтов с бывшей женой Сергея у меня не было, но уже потом я узнала, что в эти два месяца, пока они расставались, его экс-супруга забеременела", – сообщила Регина. Мянник призналась, что ее первая беременность закончилась трагически.

Плод перестал развиваться, и пришлось делать операцию. После этого Регина впала в затяжную депрессию. Возлюбленный как мог поддерживал ее, а спустя время Мянник узнала, что снова беременна. В 23 года у нее родился сын, а спустя чуть более год – второй.

Однако через некоторое время в семья наступила напряженность, и Регина узнала об измене Сергея. Они расстались, но сумели сохранить человеческие отношения. Именно к нему Мянник обратилась, когда заподозрила у себя серьезные проблемы со здоровьем.

Актриса обратилась к Корчевникову: "Я смотрела твою передачу, Борь, и там увидела фотографии людей, больных раком кожи. Тогда подумала, что уже где-то видела подобные пятна. Потом поняла, что у меня появились точно такие же. Скинула фотографии этих точек бывшему мужу, Сергею, он у меня врач. Он практически сразу позвонил и сказал, что нужно немедленно обращаться в клинику, но я не захотела".