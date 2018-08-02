«А грудь-то обвисла»: неудачный наряд Милы Кунис раскритиковали в Сети

Звезда не стесняется быть собой и всегда готова посмеяться в том числе и над собственными промахами. Надеемся, что оплошность, которая случилась с Милой на днях, для нее тоже станет поводом улыбнуться. Ну или, как минимум, сделать выводы, посмотрев на себя со стороны.

А все дело в комбинезоне, который актриса надела на ковровую дорожку премьеры фильма «Шпион, который меня кинул». Для светского выхода звезда выбрала светлый комбинезон без бретелей и с ниспадающим низом от бренда Johanna Ortiz. Этот наряд принадлежит последней коллекции дизайнера, он интересный и необычный. Но стоит отметить, что на Миле комбинезон в тот день смотрелся не очень опрятно.

Поклонники не оценили образ актрисы, а некоторые даже признались, что пришли в ужас от того, как выглядит звезда. Ее фото вызвало шквал неодобрительный комментариев. «Она похожа на мою бабушку», «А грудь-то обвисла. Но зачем ее показывать?», «В последнее время Мила выглядит жутко», «Ужасный наряд», – принялись высказывать свое мнение пользователи Сети.

Кроме того, многие отметили, что комбинезон мало того, что неудачный, так еще и мятый. Но справедливости ради стоит отметить, что это, скорее всего, не потому что его забыли выгладить, а потому что он успел помяться. С кем не бывает?

К сожалению, этот выход актрисы наверняка попадет в список модных провалов года. Но Мила вряд ли расстроится. И правильно сделает!