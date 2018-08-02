Галерея: смотрите, что звездные танцоры Мадонны и Рианны в Эстонии вытворяли

Самое интересное, что участие в этом мероприятии приняли и звезды танцевального мира, которые гастролировали с Мадонной, Рианной, Уиллом Смитом и другими всемирно известными знаменитостями.

Летний фестиваль хип-хопа открывается в Эстонии уже в шестнадцатый раз. Это событие так пришлось по душе молодежи, что переросло в хорошую традицию – открывать международный летний лагерь. Основная цель этого мероприятия – пригласить в Эстонию профессионалов из разных стран, чтобы они дали мастер-классы для местной молодежи.

В этом году своим опытом с эстонскими танцорами поделись любимцы Мадонны – King Charles, легендарный танцор Дашон, который в свое время выступал с певицей Рианной, а также легендарный танцор Крис Шейк.

В течение недели в лагере проходили веселые тренинги, показательные выступления и соревнования в уличном танце.