Галерея: смотрите, что звездные танцоры Мадонны и Рианны в Эстонии вытворяли

Вся прошлая неделя весело прошла в волости Йыэляхтме. Дело в том, что в нескольких километрах от Таллинна был открыт летний танцевальных Хип-хоп лагерь.
Самое интересное, что участие в этом мероприятии приняли и звезды танцевального мира, которые гастролировали с Мадонной, Рианной, Уиллом Смитом и другими всемирно известными знаменитостями.
Летний фестиваль хип-хопа открывается в Эстонии уже в шестнадцатый раз. Это событие так пришлось по душе молодежи, что переросло в хорошую традицию – открывать международный летний лагерь. Основная цель этого мероприятия – пригласить в Эстонию профессионалов из разных стран, чтобы они дали мастер-классы для местной молодежи.
В этом году своим опытом с эстонскими танцорами поделись любимцы Мадонны – King Charles, легендарный танцор Дашон, который в свое время выступал с певицей Рианной, а также легендарный танцор Крис Шейк.
В течение недели в лагере проходили веселые тренинги, показательные выступления и соревнования в уличном танце.
Смотрите галерею, как молодые люди из Эстонии соревновались с лучшими танцорами мира!