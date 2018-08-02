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Женщина получила письмо от пропавшей пять лет назад дочери

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Pildil on teadmata kadunud Emily Paul.

ФОТО: Pam Massimian/ Facebook

14-летняя дочь Пэм Массимиани бесследно пропала 5 лет назад, а недавно посредством соцсети женщина сообщила, что получила от дочери письмо, передает People.

«Хотим сообщить всем нашим друзьям и близким, что получили письмо от Эмили», - написала она на своей страничке в Facebook. «Пока больше сказать не можем. Спасибо всем за любовь и поддержку, которую вы оказали нашей семье».

Местные власти пытаются выяснить, действительно ли автором письма является Эмили Пол.

По словам Пэм, она точно знает, что письмо писала ее дочь и не хочет пока делиться дополнительной информацией. «Я абсолютно уверена, что письмо от нее», - сказала она изданию Panama City News Herald.

В последний раз семья видела Эмили в 2013 году перед тем, как девочка сбежала из дома и оставила для семьи прощальное письмо. После этого 14-летняя Эмили исчезла из города Саутпорт, Флорида, где семья живет и по сей день.

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