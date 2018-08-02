Драка Оюланд с соседом: история приобрела неожиданный криминальный оборот

В тот же день, буквально спустя пару минут после ссоры с соседом, Кристийна Оюланд опубликовала в социальной сети видео, в котором рассказала о случившемся.

Примерно пять минут назад ко мне зашел сосед, решил вывернуть мне руку. Но я тоже не девчонка, проделала ему дырку в футболке.

Ссора с соседом произошла из-за ее собак, которые «напали» на соседского ребенка, катающегося на велосипеде. «Ребеночек моего соседа не умеет жить в деревне. Не знает, что маленькие собачки здесь всегда на свободном выгуле», - сказала она в камеру, добавив, что держит не ротвейлеров или волкодавов, а небольших собак.

A post shared by Kristiina Ojuland (@kristiinaojuland) on Aug 8, 2014 at 9:19am PDT

После этого случая Кристийна зафиксировала побои и заявила в полицию, а порталу Elu24 подтвердила, что пока больше не будет давать никаких комментариев.

Журналисты портала обратились в полицию, чтобы выяснить, как продвигается дело. Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Сейко Куйк сказал, что для проверки данного случая было возбуждено уголовное дело, а также добавил:

Расследование пока только начинается, но в настоящий момент никому не был предъявлен статус подозреваемого. Остальные данные могут быть обнародованы только после завершения расследования.

Сама Кристийна Оюланд пока не отреагировала на вопросы портала.

Напомним, после случившегося, на страничке Кристийны в Facebook велась жаркая дискуссия.

По словам жительницы Неэме, c собаками Оюланд и раньше были проблемы. «Они уже портили одежду прохожим, а Оюланд начала быстро строить ограду, чтобы собаки не выходили за территорию. Видимо, это не сильно помогло», - сказала Карин.

Другие жители убеждены, что у этих собак проблемы с психикой. Правда, на первые же злые комментарии в Сети Оюланд отреагировала довольно резко: «Послушайте, ну все ведь знают, что собаки реагируют на велосипеды и мопеды. Если не умеешь жить в деревне, живи в городе!!!».