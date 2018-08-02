Синоптик потерял сознание в прямом эфире, рассказывая об аномальной жаре

В прямом эфире телеканала BBC синоптик Марк Маккарти рассказывал про погодные условия в Великобритании. За секунду мужчина почувствовал себя плохо и, извинившись перед всеми, упал на пол. Примечательно, что произошло это как раз в тот момент, когда специалист говорил об аномальной жаре, которая сейчас фиксируется в некоторых частях Великобритании, пишет Лайф.