Не ложися на краю: очевидцы сняли на видео падение парня, спавшего на крыше
2 августа 2018, 14:18
Житель турецкого города Кыршехир решил подремать на крыше, но переоценил свои способности и сорвался вниз. К счастью, местный торговец успел открыть навес своего магазинчика, и это спасло соне жизнь, пишет Лайф.
Происходящее сняли на видео очевидцы. На кадрах слышно, как стоящие внизу люди пытаются докричаться до спящего парня, но тот спит слишком крепко. К счастью, падение с крыши не стало для него фатальным — он приземлился на навес, предусмотрительно открытый местным лавочником.
Как сообщают турецкие СМИ, после падения любитель крыш был доставлен в больницу, и теперь его жизни ничего не угрожает.