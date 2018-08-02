Не ложися на краю: очевидцы сняли на видео падение парня, спавшего на крыше

Происходящее сняли на видео очевидцы. На кадрах слышно, как стоящие внизу люди пытаются докричаться до спящего парня, но тот спит слишком крепко. К счастью, падение с крыши не стало для него фатальным — он приземлился на навес, предусмотрительно открытый местным лавочником.