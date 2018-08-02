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  • Не ложися на краю: очевидцы сняли на видео падение парня, спавшего на крыше

Не ложися на краю: очевидцы сняли на видео падение парня, спавшего на крыше

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Man sleeping in bed

ФОТО: Andriy Popov / PantherMedia / Andriy Popov

Житель турецкого города Кыршехир решил подремать на крыше, но переоценил свои способности и сорвался вниз. К счастью, местный торговец успел открыть навес своего магазинчика, и это спасло соне жизнь, пишет Лайф.

Происходящее сняли на видео очевидцы. На кадрах слышно, как стоящие внизу люди пытаются докричаться до спящего парня, но тот спит слишком крепко. К счастью, падение с крыши не стало для него фатальным — он приземлился на навес, предусмотрительно открытый местным лавочником.

Как сообщают турецкие СМИ, после падения любитель крыш был доставлен в больницу, и теперь его жизни ничего не угрожает.

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