Хрен со свеклой?! Владимир Путин, сам того не зная, стал лицом бытовой техники

Ангела Меркель рекламирует нижнее белье, Сильвио Берлускони — проект по кастрации домашних животных (какой тонкий юмор!), Дмитрий Медведев — строительные инструменты. Как вы понимаете, все это — дело рук сторонних лиц, использующих имена и фото высокопоставленных чиновников в своих целях. Вот и глава Российской Федерации, сам того не ведая, стал лицом марки бытовой техники, пишет Woman.

Компания Bork опубликовала ролик с участием Владимира Путина. В кадре — президент России находится на собственной кухне, где можно увидеть все разнообразие ассортимента известного бренда. А чтобы зрители точно понимали, на что нужно обратить внимание, в видео указаны номера моделей соковыжималки, блендера, чайника и других предметов утвари.

ФОТО: Кадр из рекламы

Как удалось выяснить журналистам издания «Проект», представители компании просто взяли фрагмент из программы «Центральное телевидение» (выпуск за 2012 год!), в которой Путин беседует с Вадимом Такменевым в бассейне, самолете, а также на кухне президента, где глава страны угощает телеведущего фирменным коктейлем с хреном и свеклой. Ролик заканчивается слоганом «Продуманное превосходство».

ФОТО: Кадр из рекламы