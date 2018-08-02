Вера Алентова сразила изменившейся внешностью

Веру Алентову и ее супруга, режиссера Владимира Меньшова, показала в своем блоге в Instagram их дочь, актриса и телеведущая Юлия Меньшова. Юлия отмечала день рождения с родными, и некоторые кадры этого скромного семейного праздника опубликовала в соцсети, пишет Medikforum.

Обсуждая фото, подписчики виновницы торжества заявили, что вместе с мамой, Верой Алентовой, они почти не меняются с годами. Ухоженный и подтянутый внешний вид Алентовой вызвал восхищение сразу у многих. По их мнению, Вера Валентиновна выглядит несравненно моложе своих лет.

ФОТО: Социальные сети

В свое время звезда фильма «Москва слезам не верит» твердо решила, что не станет стареть естественным путем, но это стремление к красоте однажды обернулось против нее самой. В 2009 году с лицом Веры Алентовой произошли крайне неприятные изменения. У нее исказилась мимика, появилась явная лицевая асимметрия, один глаз начал выглядеть меньше другого, губы приобрели неестественный объем и перекосились, кожа стала бугристой и неровной.

По слухам, актрисе была неправильно выполнена блефаропластика – подтяжка век. Также утверждалось, что артистке навредило неграмотное введение подкожных филлеров, по другой версии была сделана неудачная подтяжка лица, давшая эффект «затянутого виска». Сама Алентова не комментировала случившегося, но на публике она почти перестала появляться.