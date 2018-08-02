Сергей Жуков о болезни: «Раны перестали заживать, предстоит операция»

Недавно поклонников группы «Руки вверх» огорчила новость о том, что ближайшие концерты в некоторых городах России отменяются. Оказалось, что сейчас Сергей Жуков находится в больнице, а потому не сможет выступать на сцене. Представители музыканта поспешили успокоить взволновавшихся фанатов, а теперь и сам артист записал видеообращение, где рассказал, что с ним происходит на самом деле. По словам Жукова, ему придется на протяжении некоторого времени пробыть под наблюдением врачей, а затем предстоит очередная операция.

«В начале июня я начал лечение, но, к сожалению, становилось не лучше, а хуже. Раны перестали заживать, и мне пришлось обратиться к консилиуму врачей, которые начали решать проблему. Хочу сказать, что это ни одна из тех страшных болезней, про которые могли бы подумать, – рассказал Жуков. – Я не прикован к постели, я абсолютно подвижен, но, к сожалению, по настоянию врачей я должен ежедневно получать процедуры, находиться в больничных кабинетах, быть привязанным к аппарату, который я должен носить с собой 24 часа в сутки».