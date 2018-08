Сергей Жуков о болезни: «Раны перестали заживать, предстоит операция»

За последние дни я получил от вас столько встревоженных сообщений с вопросами «Сергей, что с тобой??», что посчитал нужным записать эти два видео. Спасибо всем за слова поддержки. Каждое ваше сообщение помогает мне скорее выздороветь! #сергейжуков #рукивверх

