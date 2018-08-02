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  • В чем секрет: после 25 лет брака Пирс Броснан рассказал всю правду о своей семейной жизни

В чем секрет: после 25 лет брака Пирс Броснан рассказал всю правду о своей семейной жизни

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Pierce Brosnan and Keely Shaye Smith attend the world premiere of Mamma Mia! Here We Go Again at the Apollo in Hammersmith, London, Britain, July 16, 2018. REUTERS/Hannah McKay

ФОТО: HANNAH MCKAY / REUTERS

Когда люди слышат, как общаются между собой Пирс Броснан и Кили Шей Смит, то возникает ощущение, что это молодожены, только вернувшиеся из свадебного путешествия. Настолько все нежно и внимательно! А ведь их семейный стаж уже 25 лет!  Это одна из немногих голливудских пар, которые показывают отличный пример долгих и красивых отношений, пишет Фабиоса.

ФОТО: Can Nguyen/Capital Pictures / CAN/Capital Pictures

Знаменитый киноактер и продюсер, исполнитель роли Джеймса Бонда – мечта многих и многих зрительниц, которые хотели бы оказаться в его объятиях. Но его руки и сердце давно и прочно заняты женщиной, которая покорила Пирса с первых минут знакомства.

С ней он начинает утро и с ней же встречает сумерки. Лучше любой звездной тусовки для них – это посидеть вдвоем, слушая тишину или голос друг друга.

ФОТО: Array / MEGA

Отмечая годовщину свадьбы, в своем микроблоге актер написал:

Любовь моя, спасибо тебе за любовь в последние 25 лет, и далее будет...

ФОТО: Phil Loftus/Capital Pictures / Phil Loftus/Capital Pictures

Журналистам Пирс Броснан рассказал, что в жене он любит жизненную силу и страсть, а как только Кили посмотрит на мужа, он просто тает.

Когда в один из выходных Пирс и Кили отправились в романтическую поездку в Санта-Барбару, то они не музыку слушали. Намного приятнее им было слышать голоса друг друга и радоваться окружающему миру. При том, что их средства позволяют путешествовать по миру, они предпочитают проводить время в общении между собой, делая такой отдых особенно качественным и полезным.

ФОТО: MAVRIXONLINE.COM / MAVRIXONLINE.COM

Идеальный день для Пирса Броснана – это поработать в студии, спуститься вечером на пляж, сесть рядом с Кили и поговорить о прошедшем дне. Самое простое и есть самое лучшее, по мнению актера.

Пирс и Кили в 2002 году

ФОТО: Fredrik Sandberg/SCANPIX / Scanpix Code 71420

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